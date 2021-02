La specializzanda è immune dal Covid, l'esame sierologico postato sui social: "Il vaccino funziona"

A quindici giorni dalla seconda dose i numeri indicano una protezione completa: “Ho le immunoglobuline Igg con un dosaggio fuori scala, oltre 40mila unità per ogni millilitro” scrive Lucilla Crudele

Ha postato una foto dell'esito del suo esame sierologico per mostrare gli effetti: "Sono immune e questa è la prova che il vaccino funziona per davvero”: Lucilla Crudele, specializzanda in servizio al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari ha completato il suo percorso di immunizzazione anti Covid.

Lei, tra le prime a ricevere il siero Pfizer, in occasione della prima dose aveva invitato, con un post ironico ma allo stesso tempo intelligente, tutti i pugliesi a vaccinarsi. A quindici giorni dalla seconda dose i numeri indicano una protezione completa: “Ho le immunoglobuline Igg con un dosaggio fuori scala, oltre 40mila unità per ogni millilitro” scrive su Facebook, mostrando, effettivamente, il livello di immunizzazione raggiunto.