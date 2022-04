Sempre meno mascherine anche al chiuso, dal 1° maggio le nuove regole: stop all'obbligo per bar, negozi e ristoranti?

Il 30 aprile scadrà in Italia l'obbligo per l'utilizzo delle mascherine al chiuso per contrastare il Covid, ma il governo è deciso a prorogarlo in buona parte dei luoghi dove attualmente è in vigore. In questi giorni è attesa, infatti, la decisione da Roma che potrebbe arrivare sotto forma di nuovo decreto del premier Mario Draghi o di un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

L'orientamento, alla luce del confronto tra esperti e governo, dovrebbe essere (come spiega Today.it) quello di mantenere le mascherine all'interno dei luoghi a maggior rischio di contagio. L'obbligo non sarà tolto in rsa, ospedali e strutture sanitarie, così come è molto probabile che resti per i teatri e i cinema. L'addio alla mascherina sarà rimandato, con ogni probabilità, anche per i mezzi di trasporto, dai treni agli aerei fino alle metropolitane, così come a scuola per gli alunni di età superiore a 6 anni, fino alla fine dell'anno di lezioni.

Diverso il discorso per negozi, bar e ristoranti: i clienti potrebbero non utilizzare più, obbligatoriamente, la mascherina all'interno del locale o della struttura commerciale. In queste ore si cerca di capire se anche esercenti, camerieri, commessi e lavoratori del settore debbano mantenere l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale o se l'obbligo si trasformerà in una forte raccomandazione. Confronto in corso anche per i supermercati e i centri commerciali. Per quanto riguarda palestre, piscine e strutture per l'attività fisica, l'utilizzo obbligatorio del dispositivo di protezione potrebbe cadere.