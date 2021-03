Contatti con persone risultate positive al Covid: in isolamento il sindaco di Mola Giuseppe Colonna

il primo cittadino sui social: "Il rischio zero non esiste e il mio senso di responsabilità mi impone un atteggiamento altamente precauzionale poichè incontro quotidianamente centinaia di persone"

Il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna, è in isolamento fiduciario da ieri pomeriggio dopo aver avuto contatti con persone risultate positive al Covid. A darne notizia è lo stesso primo cittadino in un messaggio su facebook. Colonna è attualmente senza sintomi.

"Sono in isolamento fiduciario per aver avuto, in vari contesti, contatti con persone risultate positive al Covid", aggiung evidenziando di aver "sempre indossato la mascherina e rispettato le giuste distanze, ma il rischio zero non esiste e il mio senso di responsabilità mi impone un atteggiamento altamente precauzionale poichè incontro quotidianamente centinaia di persone. Nei prossimi giorni - conclude - farò il tampone e spero che il risultato sia negativo".