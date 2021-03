Negativizzato dal Covid l'arcivescovo di Bari-Bitonto Giuseppe Satriano: trasferito per ulteriori controlli all'ospedale 'Maugeri'

Si è negativizzato dal Covid l'arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Gisueppe Satriano, da diversi giorni ricoverato in ospedale per le cure. Lo informa in una nota la Curia. Monsignor Satriano, dopo 26 giorni di ricovero all'ospedale 'Miulli' di Acquaviva delle Fonti, ha un "quadro clinico soddisfacente, seppur delicato e bisognoso di un ulteriore percorso orientato ad un maggiore recupero della funzione respiratoria".

Tutto ciò ha consentito oggi il trasferimento nell'Istituto Maugieri Irccs di Bari, dove prenderà il via un periodo di controlli e di riabilitazione respiratoria.