Urla e assembramenti fuori controllo nel venerdì sera dell'Umbertino, i residenti: "Scene di ordinaria follia Covid"

Urla e scene da tempi pre-Covid, assembramenti incontrollati anche poco oltre l'orario del coprifuoco (nonostante la chiusura dei locali alle 22): è quanto accaduto ieri sera per le strade del quartiere Umbertino di Bari dove centinaia di giovani hanno trascorso il venerdì sera ammassandosi all'esterno dei bar, in molti casi senza rispettare le misure anti contagio.

A segnalare il caos, attraverso immagini e video postati sui social, sono stati diversi cittadini che hanno monitorato la situazione in via De Romita, via Fiume e largo Giordano Bruno: "Le immagini parlano da sole - spiegano i cittadini - . Sono scene di ordinaria follia. Ognuno si assuma le proprie responsabilità per questa situazione fuori controllo" Gli agenti della Polizia Locale, lamentano i cittadini, "sono stati sonoramente fischiati" al loro arrivo con le pattuglie per ripristinare l'ordine.