La professoressa Chironna e la strategia contro omicron: "Il Covid non si è raffreddorizzato, serve vaccinarsi con i richiami. Statevi alle case vostre"

Con la variante omicron del Covid "ci aspettano settimane complicate. Lasciate perdere chi dice che non c’è da preoccuparsi perché l’infezione si è 'raffreddorizzata'…(non ci sono evidenze robuste)". ma per combattere le conseguenze più gravi occorre effettuare il richiamo del vaccino: a commentare la situazione attuale è la professoressa Maria Chironna, coordinatrice della rete regionale dei laboratori di analisi Covid, attraverso un post su Facebook.

La docente universitaria invita i pugliesi a non abbassare la guardia, spiegando che, secondo i dati dell'agenzia della sicurezza sanitaria del Regno Unito, l'efficacia della terza dose di vaccino, a due settimane della somministrazione, risale all'88% contro le ospedalizzazioni, rispetto al 72% di un vaccinato con due dosi (da 2 a 24 settimane), al 52% di chi non ha ricevuto la terza iniezione dopo 6 mesi e di chi ne ha invece effettuata una sola.

"E..statevi alle case vostre" invita Chironna, specificando che "omicron può dare infezioni (non malattia) in vaccinati, anche con tre dosi" e che "aumenta il rischio di forme sintomatiche in vaccinati con 2 dosi, se trascorsi più di 6 mesi, o con una sola dose".

La professoressa sottolinea che "la durata dell'immunità è di pochi mesi. Se vogliamo evitare il peggio (ricovero per forme severe) dobbiamo fare richiami. I vaccini non funzionano al 100% ma riducono enormemente i rischi. E' molto probabile - conclude - che faremo altre dosi di richiamo".