La Regione, attraverso il monitoraggio quotidiano, che tra l’altro trasmette al Ministero della Salute, verifica costantemente la capacità dell’offerta sanitaria di rispondere alle esigenze assistenziali dei pazienti Covid e, dunque, è in grado di individuare puntualmente i posti letto da riattivare, qualora dovesse rendersi necessario. Appare evidente, altresì, così come accaduto in passato, che il sistema sanitario deve adeguarsi all’andamento epidemiologico della pandemia e, dunque, alle esigenze assistenziali che si dovessero determinare" concude Palese.

Attualmente la rete ospedaliera Covid in Puglia "si compone di 238 posti letto - spiega Palese - di Terapia Intensiva e 1256 di area medica, attualmente occupati" rispettivamente "per 10" e "263" pazienti.

"Qualora l’occupazione dei posti letto Covid, dovesse raggiungere una soglia critica, oltre alla riattivazione dell’intera rete ospedaliera pubblica, potrebbe rendersi necessario disporre anche della Struttura Maxi Emergenza, allestita presso la Fiera del Levante, utilizzabile fino all’avvio delle procedure di dismissione": è quanto afferma in una nota l'assessore pugliese alla Salute, Rocco Palese, facendo il punto sulla situazione dei ricoveri dovuti al coronavirus che pur essendo tranquilla, registra un deciso aumento dei contagi , in particolare negli ultimi giorni.

Pochi ricoveri Covid in Puglia ma contagi in aumento, la Regione: "In caso di criticità disporre anche dell'ospedale in Fiera"