Cura il marito ricoverato nella terapia intensiva Covid dove lavora, la storia dell'infermiera Marianna: "Ce l'abbiamo fatta"

C'era anche suo marito tra i tantissimi pazienti costretti al ricovero nel reparto di terapia intensiva Covid da lei curati nelle ultime settimane: è la storia di Marianna Scarano, infermiera di Rianimazione del Policlinico di Bari che ha raccontato la sua esperienza conclusasi con un lieto fine.

Il coniuge, a fine febbraio era stato ricoverato in condizioni critiche e attaccato al casco per l'ossigeno con una saturazione di 93: “Pensavo che di li? a breve sarebbe stato intubato, ho temuto che non ce l’avrebbe fatta – racconta Marianna che lo ha assistito tutti i giorni – non ho mollato un solo istante, non riuscivo piu? a dormire la notte. E? stata una situazione sconvolgente, dopo lo stress di tutti questi mesi passati in terapia intensiva mi sono trovata di fronte a una situazione impensabile: e? stata un’esperienza fortissima, fare l’infermiera a una persona cara e? un’emozione unica difficile da descrivere”.

Il peggio, fortunatamente, sembra alle spalle: "Ce l’abbiamo fatta grazie al grande e instancabile lavoro di tutti medici, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno curano e salvano i pazienti con professionalita? e dedizione”.