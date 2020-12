Messa di Natale al Policlinico di Bari: per i pazienti Covid in Terapia Intensiva la diretta è sui tablet

Messa della Vigilia di Natale in streaming seguibile con i tablet per i pazienti in isolamento nella Terapia Intensiva Covid del Policlinico di Bari. E' l'iniziativa realizzata in occasione delle festività natalizie funestate dalla pandemia di coronavirus che vede ancora numerosi ricoverati nell'ospedale barese.

La funzione si è svolta nella zona pulita del reparto di Pneumologia Covid dove padre Giuseppe, accompagnato dalla caposala Giulia Barione e dalla direttrice dell'unità operativa Elisiana Carpagnano, l'ha officiata davanti a un computer.

I pazienti hanno potuto seguire la Messa attraverso lo schermo, collegato in rete e fornito dagli operatori sanitari. "L'augurio - ha detto il frate rivolgendosi a medici, infermieri e operatori sanitari - è che voi possiate essere davvero degli angeli per gli ammalati che ogni giorno siete chiamati a servire"