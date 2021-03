In Puglia crescono i ricoveri di pazienti Covid: in un giorno 27 ingressi nelle Terapie intensive, tasso di occupazione tocca ancora soglia critica

Ieri la nostra regione è stata la seconda in Italia per numero di nuovi ricoverati nelle Rianimazioni, con i posti letto occupati al 30% (limite di guardia fissato dal Ministero). Crescono anche le presenze nei reparti di area non critica (37%)

Con l'aumento dei positivi Covid, in Puglia torna a salire anche il numero dei pazienti ricoverati. Dopo primo 'scatto' registrato nella giornata di domenica (+15), un ulteriore balzo in avanti è stato segnalato dal bollettino epidemiologico regionale di ieri, lunedì 8 marzo, in cui i ricoveri sono cresciuti di 58 unità in un solo giorno.

A riempirsi sono sia le Terapie intensive che i reparti di area non critica (Malattie infettive e Pneumologia). Secondo l'ultimo monitoraggio Agenas (con dati aggiornati all'8 marzo), nella giornata di ieri la Puglia ha toccato nuovamente la soglia critica del 30% di posti letto occupati da pazienti Covid nelle Rianimazioni. In particolare, nella giornata di ieri la nostra regione con 27 nuovi ingressi è stata la seconda in Italia (dietro la Lombardia con 46). Attualmente, nelle terapie intensive pugliesi i ricoverati assistiti sono 169. Ma i ricoverati, come detto, crescono anche in area non critica Covid: nella giornata di ieri si è raggiunto il 37% dei posti letto occupati (in questo caso la soglia di guardia è fissata al 40%). Una crescita dei ricoveri che è inevitabilmente legata all'aumento dei contagi registrati in Puglia nell'ultima settimana: in media ci sono stati circa 1.200 casi al giorno, il 27% in più della settimana precedente.

Intanto, mentre la risalita dei ricoveri fa inevitabilmente aumentare la pressione sugli ospedali, si attende ancora di conoscere quale sarà l'effettiva data di apertura dell'ospedale Covid alla Fiera del Levante. Dopo la determina per l'attivazione firmata dalla Regione lo scorso primo marzo, di fatto la struttura resta ancora inattiva, con i medici che hanno fatto sapere nei giorni scorsi che un accordo non è stato ancora raggiunto.

(In foto: posti letto di Terapia intensiva nell'ospedale in Fiera)