Altri 1171 casi Covid e 12 decessi in Puglia. Prosegue senza soste la discesa dei ricoverati

Nel dettaglio si segnalano 434 nuovi casi in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella Bat, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 236 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti

In Puglia sono stati individuati 1.171 nuovi casi di Covid su 12.351 test effettuati, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 5 maggio 2021. Il tasso di positività è del 9,48%, in calo rispetto al 10,07% di mercoledì scorso, in un contesto simile dal punto di vista di arco settimanale.

In particolare vi sono stati 434 nuovi casi in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella Bat, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 236 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Registrati altri 12 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Prosegue senza sosta la discesa dei ricoverati, calati a quota 1.742 (-40) Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.273.761 test. Ad oggi 186.819 sono i pazienti guariti mentre scendono a 46.486 i casi attualmente positivi (ieri erano 46.620)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 239.315 così suddivisi: 91.529 nella provincia di Bari, 23.705 nella Bat, 18.054 nella provincia di Brindisi, 43.116 nella provincia di Foggia, 24.140 nella provincia di Lecce, 37.631 nella provincia di Taranto, 771 attribuiti a residenti fuori regione, 369 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 5.5.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/qMTmh