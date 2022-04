Cala la curva Covid in Puglia: nell'ultima settimana -19% di casi. Ricoveri ancora sopra la media nazionale

Cala la curva dei contagi Covid in Puglia, secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe (riportato dall'agenzia Dire) relativo al periodo tra il 6 e il 12 aprile scorsi. I casi di coronavirus sono diminuiti del 19% rispetto ai sette giorni precedenti con l'incidenza di positivi per 100mila abitanti pari a 2.663 unità. Per quanto riguarda Bari, si segnala un -14,3% rispetto all'ultima rilevazione.

E' Lecce, invece la provincia con un calo più marcato (-31,9%), seguita da Brindisi (-17,9%), Bat (-17,7%) e Foggia (-16,9%), Bari e infine Taranto (-11,9% rispetto alla settimana precedente). Sul fronte dei ricoveri, invece, resta al di sopra della media nazionale l'occupazione dei posti letto sia in area non critica (21,9%) e quella in terapia intensiva (7,4%)

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, invece, ciclo completato per l'87% della popolazione (media Italia 84,1%) a cui si somma un ulteriore 1,4% (media Italia 1,6%) solo con prima dose mentre il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'85,1% (media Italia 83,7%) con quarta dose (persone immunocompromesse) è dell'8% (media Italia 8,9%). Gli under 12 che hanno completato il ciclo sono il 48,7% (media Italia 33,9%) a cui si aggiunge un ulteriore 5,1% (media Italia 3,6%) solo con prima dose.