In Puglia sale a 1,26 l'indice Rt Covid: zona rossa almeno fino a Pasqua

E' in salita l'indice Rt in Puglia per i contagi Covid, passato a 1,24. Il dato si riferisce alla bozza del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute relativa alla settimana dall'8 al 14 marzo. La Puglia, assieme ad altre nove regioni, ha "un livello di rischio alto".

Confermata, dunque, la zona rossa che prevede le massime restrizioni per abbassare la curva epidemica. L'area rossa resterà attiva quantomeno sino a Pasqua.