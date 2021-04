Nessuna promozione in giallo: per la Puglia un'altra settimana in zona arancione

La Puglia resterà per (almeno) un'altra settimana in zona arancione: è quanto stabilito dal Ministero della Salute in base al monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e alle indicazioni della Cabina di Regia per l'emergenza Covid. Il ministro Speranza, nell'ordinanza che firmerà in giornata ed entrerà in vigore a partire dal 3 maggio, non citerà la Puglia tra i cambi di fascia.

La regione farà compagnia a Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna, quest'ultima promossa dal rosso. Tutte le altre saranno in zona gialla tranne la Valle d'Aosta: la regione alpina, infatti, sarà retrocessa in rosso per il peggioramento delle condizioni epidemiologiche.