Sale l'occupazione dei reparti non critici Covid in Puglia: è al 4% ma resta sotto la media nazionale

Sale al 4% il tasso di occupazione dei posti letto in area non critica covid in Puglia, secondo il monitoraggio di Agenas, l'Agenzia nazionale per il servizi sanitari regionali. Il valore è di un punto percentuale in meno rispetto alla media nazionale del 5%.

Intanto è ferma al 4% l'occupazione dei posti nelle Rianimazioni Covid pugliesi. Nella giornata di ieri sono stati 2.577 gli accessi registrati nei Pronto soccorso pugliesi di cui 89 sospetti Covid.