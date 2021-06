Si svuotano sempre di più le terapie intensive Covid in Puglia: l'occupazione è al 6%

Al 13%, invece, quella dei reparti ordinari Covid, rimasta invariata rispetto al giorno prima. Il valore della Puglia, in questo caso, è superiore di 3 punti percentuale rispetto a quello italiano, attualmente al 10%.

Si svuotano sempre di più le terapie intensive Covid della Puglia: secondo il monitoraggio quotidiano dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l'Agenas, la percentuale di riempimento al 4 giugno è del 6%, due punti in percentuale in meno rispetto al giorno precedente e ben quattro punti sotto la media italiana.

