Covid, in Puglia negli ultimi sei mesi un terzo dei casi tra i bambini nella fascia 5-11 anni

Negli ultimi sei mesi, in Puglia un terzo dei casi Covid registrati ha riguardato bambini dai 5 agli 11 anni. E' quanto emerge dal report del Ministero della Salute, relativo all'andamento della pandemia per fasce d'età.

In particolare, nel periodo analizzato, sono stati 13.270 i bambini dai 5 agli 11 anni risultati positivi al Covid-19 e altrettanti ne sono guariti su un totale di 37.522. Al secondo posto ci sono gli adolescenti dai 12 ai 19 anni con 4.978 infezioni e altrettante guarigioni, mentre la terza fascia più colpita risulta essere quella che comprende le persone dai 40 a 49 anni, con 4.848 contagi.

Nella fascia 5-11 anni la Puglia resta comunque prima in Italia per vaccinazioni, con 112.499 bambini che hanno ricevuto almeno una dose, il 46,79% del totale. La Asl Bari ha tra l'altro in programma tra fine gennaio e la prima metà di febbraio circa 120 sedute dedicate proprio agli under 12, su 24 punti vaccinali in tutto il territorio provinciale.

Nel complesso, in provincia di Bari quasi il 79% dei residenti, infatti, ha ricevuto la dose booster, e tra gli over 50, si sfiora il 90%. La copertura più alta è stata raggiunta tra gli ultraottantenni di Bari e provincia: il 95% è protetto con il richiamo.

