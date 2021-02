La Puglia verso un'altra settimana di zona gialla: attesa per i dati. Numeri Covid in calo nonostante le varianti

In giornata si conoscerà l'esito del monitoraggio Covid da parte di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità ma, se non vi saranno decisioni dell'ultimo minuto, la regione non cambierà fascia

La Puglia, salvo sorprese, dovrebbe restare in zona gialla: in giornata si conoscerà l'esito del monitoraggio Covid da parte di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità ma, se non vi saranno decisioni dell'ultimo minuto, tutto lascia presagire che la regione resterà per altri 7 giorni nella fascia che consente la mobilità tra i comuni e l'apertura di musei (nei giorni feriali) e di bar e ristoranti fino alle 18.

I numeri, nonostante l'allarme per le varianti e i focolai di Santeramo e Fasano, non sembrano alimentare ipotesi di lockdown o di inasprimenti delle restrizioni: dal report settimanale della fondazione Gimbe, è arrivata infatti la conferma di un miglioramento della situazione epidemiologica con una riduzione dell'aumento dei nuovi contagi per la quarta settimana consecutiva. In calo anche il dato relativo all'incidenza, passata dai 320 casi ogni 100mila abitanti di una settimana fa ai 304 positivi attuali.