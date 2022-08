Ancora un calo dei casi settimanali Covid nel Barese: contagi scesi di oltre un terzo

I comuni del Barese, nell'ultima settimana, hanno fatto registrare un calo dei casi Covid del 36,2% rispetto ai sette giorni precedenti, passando da un'incidenza di 274,7 a 175,1 casi ogni 100mila abitanti, con una tendenza costantemente in discesa per sette settimane consecutive (complessivamente meno 87,2%) e in tutto il territorio. Lo afferma l'Asl Bari in una nota. Più precisamente, questa settimana sono stati registrati 2.154 casi Covid rispetto ai 3.379 di quella precedente.

Nel dettaglio, si segnalano, tra i comuni con più contagi, Turi (53 casi con incidenza a 406,5), Locorotondo (41 casi e tasso a 290,7) e Castellana Grotte (54 casi e incidenza a 280,3). Tra quelli con meno contagi, invece, troviamo Bitritto (9 casi settimanali), Sannicandro (9) e Sammichele (6) con incidenze, rispettivamente a 79,8, 93,2 e 96. Nella città di Bari sono stati individuati 524 nuovi casi, pari a un'incidenza di 166,2, in calo rispetto ai 755 casi della settimana precedente, pari a un tasso di 239,5 ogni 100mila abitanti.

La campagna vaccinale anti-Covid sfiora quota 3 milioni e 100mila somministrazioni. Ad oggi sono state erogate alla popolazione dai 5 anni in poi 3 milioni e 99.331 vaccini, di cui 1 milione e 123.220 prime dosi, 1 milione e 88.113 seconde, 831.494 terze e 56.504 quarte dosi. Il ciclo primario è stato infatti completato dal 94% della popolazione residente dai 12 anni in poi e, per quanto riguarda la fascia a partire dai 5 anni, dal 92%. Una buona copertura è stata assicurata anche con la terza dose (o “booster”), saldamente attestata all’80,1% degli over 12 con ciclo primario ultimato almeno quattro mesi fa, con una punta del 95% tra gli ultraottantenni.