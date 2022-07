Sale ancora l'incidenza Covid a Bari e in provincia. Nel capoluogo oltre 4.400 nuovi casi in sette giorni

Un'altra settimana di ascesa della curva Covid a Bari e in provincia: è quanto emerge dal report Asl relativo al periodo tra il 4 e il 10 lugio scorsi. Rilevati 16.881 nuovi casi Covid, pari a un'incidenza di 1.372,2 contagi su 100mila abitanti in una settimana. Nella rilevazione precedente (riferita al periodo tra il 26 giugno e il 3 luglio), nel Barese erano stati individuati 12.453 casi per un'incidenza di 1012,3.

Per quanto riguarda la situazione dei comuni, si segnalano incidenze più elevate a Mola (1945,2), Sammichele (1920,9), Binetto (1915,2). Valori più bassi a Santeramo (975,9), Gravina (997,2), e Altamura (1040).

A Bari, invece, sono stati individuati, nell'ultima settimana di rilevazione, 4.477 casi per un'incidenza di 1.420 in sette giorni su 100mila abitanti. Nell'analisi precedente vi erano stati 3.681 casi in più con un'incidenza di 1.167,5