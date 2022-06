Netto calo della curva dei contagi Covid a Bari e in provincia: -74,6% in un mese

Nuovo e netto calo della curva Covid nel territorio dell'Asl Bari, secondo il report relativo al periodo tra il 23 e il 29 maggio scorsi. I nuovi casi si attestano a quota 254,4 ogni 100mila abitanti rispetto a 346,3 della settimana precedente, con un calo complessivo del 26,5% e, su base mensile, del 74,6 per cento. In particolare, nei comuni baresi, si segnalano incidenze più alte a Polignano a Mare (495,4), Monopoli (442,8) e Alberobello (434,2). I valori più bassi, invece, riguardano Sammichele (96), Capurso (169,7) e Ruvo (172,6).

Per quanto riguarda la città di Bari, si segnala un'incidenza di 251,8, corrispondente a 794 casi in una settimana, in deciso calo rispetto ai 1.42 contagi della rilevazione precedente (330,5 di incidenza).

Intanto, l’attività della campagna vaccinale anti-Covid è concentrata particolarmente sulle quarte dosi, con quasi 2mila somministrazioni su 2.563 nell’ultima settimana. In generale sono stati garantiti alla popolazione 3 milioni e 51.338 vaccini, distinti tra 1 milione e 122.665 prime dosi, 1 milione e 87.141 seconde, 822.701 terze e 18.831 quarte dosi. I residenti con più di 5 anni che hanno avuto accesso ad almeno due dosi di vaccino risultano 1 milione e 88.567, dei quali 803.580 – a partire dai 12 anni – hanno ricevuto anche la terza dose. La copertura con terza dose riguarda complessivamente l’81% della popolazione con età pari o superiore a 12 anni, con un’adesione più marcata (87,3%) nei gruppi dai 50 anni in poi e molto elevata, pari al 94,4%, tra gli ultraottantenni. Tra i 12 e i 49 anni, la copertura per chi ha completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa è attestata al 74,3%, un dato per il quale è fortemente consigliato accedere alla dose “booster”.