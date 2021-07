Leggera risalita dei contagi nel Barese ma in calo nel capoluogo. Vaccinazioni: il 50% è già pienamente immunizzato

Sale leggermente il tasso di contagi Covid nel territorio dell'Asl Bari, secondo il report settimanale che fa riferimento al periodo tra il 5 e l'11 luglio. Nel dettaglio, il tasso di positività settimanale su 100mila casi è a 5,3 rispetto a, 3,7 della precedente rilevazione. In particolare, scendono da 25 a 19 i comuni con zero contagi: Adelfia, Alberobello, Binetto, Bitetto, Capurso, Casamassima, Cassano, Cellamare, Gioia del Colle, Giovinazzo, Grumo, Locorotondo, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Rutigliano, Sammichele, Sannicandro e Valenzano.

Restano 9, invece, i centri con un solo contagio: Acquaviva, Castellana, Monopoli, Noci, Polignano, Putignano, Santeramo, Toritto, Turi. Per quanto riguarda la città di Bari, sono stati rilevati solo 13 casi, pari a un valore settimanale di 4,1 su centomila abitanti, in discesa rispetto al 4,4 della settimana precedente.

Sul fronte dell'immunizzazione, invece, il 50% dei baresi vaccinabili (dai 12 anni in su) ha completato il ciclo vaccinale e il 73% ha ricevuto almeno una dose e, tra questi, la metà dei 20-29enni (50%) e quasi un terzo (29%) dei 12-19enni. La campagna vaccinale anti-Covid, anche nell’ultimo periodo considerato (9-15 luglio), ha garantito la somministrazione di circa 79mila dosi di vaccino, per un totale di 1.371.511 vaccini iniettati dal 27 dicembre ad oggi. Nelle sole strutture della ASL Bari sono state somministrate 1 milione e 282mila dosi.La copertura vaccinale sta avanzando costantemente in tutte le fasce di età, in questa fase in modo particolare tra i più giovani. Adesione elevata nelle decadi 50-59 anni (85% vaccinato con prima dose), 40-49 anni (75%) e 30-39 (62%). Tra i cittadini dai 60 anni in su il 93% ha fatto la prima dose e il 74% ha completato il ciclo.