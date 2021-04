Puglia settima in Italia per nuovi ingressi Covid, 15 ricoveri in più. Scende al 52% il tasso di occupazione in reparti non critici

La posizione non di primissimo piano, però, sembra essere un importante segnale di un alleggerimento nelle rianimazioni seppur al 45% di riempimento dei posti disponibili

La Puglia è al settimo posto in Italia per nuovi ingressi nelle terapie intensive Covid con 15 nuovi ricoveri. È quanto amerge dal report giornaliero del ministero della Salute. Il numero complessivo dei degenti dei reparti intensivi pugliesi è di 262 unità. La posizione non di primissimo piano, però, sembra essere un importante segnale di un alleggerimento nelle rianimazioni seppur al 45% di riempimento dei posti disponibili

Il dato è confortato ulteriormente da quello riguardante i reparti non critici: scende, infatti di un punto percentuale rispetto a ieri il tasso di occupazione che oggi, secondo la rilevazione dell'Agenas, è del 52%.