Covid e scuola, Uil Puglia all'attacco: "Ripresa allo sbaraglio. Contagi fuori controllo in istituto a Monopoli, chiuse 24 classi"

Una "ripresa allo sbaraglio", "sfidando l'ondata della variante Omicron", "senza la fornitura di mezzi adeguati alle scuole", quando invece "prima della ripresa delle lezioni si sarebbe dovuta fare una analisi più approfondita", con il ritorno in classe "sta procurando più danni e disservizi che altro".

Così il segretario della Uil Scuola Puglia, Giovanni Verga, fotografa la situazione delle scuole pugliesi, mettendo in luce l'assenza di misure adeguate per la ripresa delle lezioni in sicurezza. Nella nota, il sindacato fa riferimento anche a un istituto di Monopoli, in cui i "contagi fuori controllo" avrebbero comportato la chiusura, per dieci giorni, "di 24 classi".

"Apprendiamo dalla stampa – prosegue Verga - di impegni assunti dall’assessore regionale all’istruzione con gli studenti circa il potenziamento dei trasporti, tamponi e mascherine. Ci verrebbe da dire impegni assolutamente tardivi, difficili da mantenere e non rispettosi di chi fa funzionare la scuola quotidianamente con abnegazione e spirito di servizio. Intanto, continua il silenzio nei confronti dei sindacati di categoria”.

"Le ASL, i pediatri e i medici di famiglia sono in affanno, il sistema dei tracciamenti è saltato e sui tamponi non si è capito molto – chiosa Verga. Il tempo per fare politica ormai è scaduto, si deve passare necessariamente dalle parole ai fatti e di questi, francamente, se ne vedono troppo pochi. Il danno che le nuove generazioni stanno subendo sarà irreparabile, altro che dispersione scolastica. Ma evidentemente la vera e sicura scuola in presenza non è al centro dell'agenda politica", conclude.