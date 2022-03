Nelle scuole di Bari e provincia 1.463 casi Covid nell'ultima settimana: contagi quasi raddoppiati in sette giorni

Sono 1.463 i casi positivi al Sars Cov 2 registrati nell’ultima settimana nelle scuole di Bari e provincia. E' quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Als relativo al periodo 14-20 mqrzo. Le nuove positività sono quasi raddoppiate rispetto alle 775 +emerse dall’attività di contact tracing dell’Epidemic Intelligence Center della ASL nei sette giorni precedenti. Come si evince dal report degli operatori del team Covid Scuole, degli attuali 1.463 casi , la maggior parte (1.330) fa riferimento agli studenti, il resto, 133, al personale docente e non docente.

“Nonostante l’aumento dei casi positivi nelle scuole – spiega Sara De Nitto, referente Covid scuole della ASL – la situazione è sotto controllo. I numeri sono cresciuti in tutti gli istituti, dall’infanzia ai licei, hanno mantenuto ovunque lo stesso trend di aumento. La diffusione dei contagi – conclude De Nitto – è legata alla situazione epidemiologica attuale e in particolare alla elevata contagiosità del virus in questa fase”.

Nel dettaglio dell’attività di sorveglianza sanitaria mirata al mondo scolastico, i casi positivi sono così distribuiti: 556 nelle scuole secondarie di secondo grado (508 alunni e 48 personale scolastico), 397 nelle scuole primarie (355 alunni e 42 personale scolastico), 283 nelle scuole secondarie di primo grado (266 alunni e 17 personale scolastico) e infine 227 nelle scuole dell’infanzia (201 alunni e 26 personale scolastico).

Le classi che attualmente sono interessate da un provvedimento di quarantena sono 139, in rialzo come il numero di casi e sono nel dettaglio così divisi: 15 nella scuola della infanzia, 9 nella scuola primaria, 37 nella scuola secondaria di primo grado e 78 nelle scuole secondarie di secondo grado.

Sul fronte dei vaccini, i livelli di copertura "sono consolidati da tempo sia per la fascia over 12 (94% con prima dose e doppia dose) sia per il gruppo più ampio degli over 5, attestato a quota 92% con ciclo completo".