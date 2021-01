Pazienti Covid in terapia intensiva, Puglia tra le regioni oltre la soglia critica

C'è anche la Puglia tra le 11 regioni che superano la soglia critica di occupazione dei posti letto per pazienti Covid in terapia intensiva. Secondo gli ultimi dati Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), nella nostra regione la percentuale è pari al 33% (a fronte del 30% fissato dal Ministero della Salute). Dei posti letto in area non critica covid è occupato il 40%, contro la media nazionale del 36%.

Secondo i dati del bollettino epidemiologico pugliese di ieri, 7 gennaio, sono complessivamente 154 i pugliesi colpiti dal coronavirus che si trovano nei reparti di Terapia intensiva della rete ospedaliera regionale. Si tratta di 15 ricoverati in più rispetto al giorno precedente.

Attesa per il 'colore' delle regioni: Puglia arancione?

Intanto nella giornata di oggi è atteso il nuovo report dell'Istituto Superiore di Sanità sulla base del quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà l'ordinanza che stabilisce per le regioni le zone di rischio e le relative restrizioni (che scatteranno da lunedì 11). L'ultimo decreto del governo ha L'ultimo decreto del governo ha cambiato i criteri che determinano il passaggio in zona arancione/rossa stabilendo una soglia più bassa dell'Rt (indice di trasmissibilità del virus): la zona arancione scatta in caso di indice pari a 1 (se "nel territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti") quella rossa se si supera l’1,25. Nell'ultimo report dell'Iss, quello relativo alla settimana tra 21 e 27 dicembre, la situazione dei territori era questa, la Puglia risultava avere un indice pari a uno: per questo, con i nuovi dati aggiornati, per la nostra regione potrebbe scattare la zona arancione.