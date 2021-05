Non si ferma la discesa dei ricoverati Covid in Puglia: le terapie intensive calano al 24% di occupati

Calano 139 i pazienti ricoverati nelle Terapie intensive Covid in Puglia, secondo eport giornaliero del ministero della Salute in cui per questi reparti. Quattro gli ingressi registrati nella giornata di ieri. Il tasso di occupazione, in base al monitoraggio dell'Agenas, è così passato al 24% (-1 rispetto al giorno precedente)

Il dato è di sei punti inferiore alla soglia di criticità stabilita dal ministero della Salute e di tre 4 punti più alto rispetto alla media italiana ferma al 21%. In calo anche il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica Covid: è al 31%: due punti in meno rispetto a giovedì.