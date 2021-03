Covid, il Policlinico di Bari è sotto pressione: 270 ricoverati, 80 in Fiera, ma si teme quota 300. In arrivo altri infermieri

La tenuta del Policlinico di Bari è messa a dura prova dal numero di ricoveri dovuto all’ondata di contagi Covid. Sono all’incirca 270 i pazienti attualmente affidati alle cure di medici e infermieri della struttura sanitaria del capoluogo pugliese, di cui 80 nel nuovo ospedale allestito all’interno della Fiera del Levante. Il numero di persone in terapia intensiva è di 58 pazienti a dimostrare un crescente bisogno di assistenza. Il timore è arrivare nel fine settimana a toccare quota 300 ricoverati, ben sopra il limite massimo finora raggiunto. Un numero impressionante se rapportato a quello dei posti letto a disposizione per tutti i tipi di degenza che di 1.200.

Nel frattempo la direzione del Policlinico sta completando le ultime operazioni burocratiche per l’assunzione per 36 mesi di 200 infermieri richiesti attraverso un avviso straordinario lo scorso gennaio. Entro giovedì 25 marzo saranno firmati gli ultimi contratti, ne servivano un’ottantina per completare la risposta al fabbisogno della struttura. Ma è probabile che, dovesse essere necessario, la graduatoria alla quale hanno aderito in 3.384 possa tonare a scorrere. Nei giorni scorsi si erano verificate delle difficoltà ne reclutare il personale nell’immediato. Policlinico di Bari rafforza personale per terza ondata: in arrivo 200 infermieri entro fine mese

Da inizio 2021 sono stati assunti anche 25 medici e altri 25 sono in arrivo tra cardiologi, pneumologi e specialisti di medicina interna. A breve sarà pubblicato un nuovo bando per anestesisti. Da gennaio sono entrati in servizio 50 operatori socio sanitari e stanno per firmare il contratto altri 30.