Positivo giudice del Tribunale di via Dioguardi a Bari: quattro magistrati in quarantena

Un giudice del Tribunale penale di Bari è risultato positivo al Covid. La quarantena è scattata per quattro magistrati, tutti in servizio nella sede di via Dioguardi, nel quartiere Poggiofranco: tutti avrebbero avuto contatti diretti col giudice negli ultimi giorni.

Negativo, invece, il tampone per altri 10 magistrati, i quali anche loro avevano incontrato il giudice positivo. Fino al 10 aprile prossimo, nella sede di via Dioguardi, vi sarà un limitazione delle udienze anche a causa degli spazi ristretti e del rischio di assembramenti: la decisione era stata presa già nei giorni scorsi dai capi degli uffici.