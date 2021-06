Verso i 3,5 milioni di vaccinazioni in Puglia. A Bari cominciate somministrazioni per portuali e ferrovieri

Sono 3.444.650 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 92.2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.738.015.

In corso, da oggi, vaccinazioni aziendali per i dipendenti del porto di Bari e delle Ferrovie dello Stato. Il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha provveduto questa mattina a far partire la campagna vaccinale per le due società consegnando oltre 400 dosi di vaccino. Proseguono anche le somministrazioni interaziendali nell’hub di Molfetta dove oggi sono in programma altre mille vaccinazioni con prima dose. Sono intanto state effettuate 6.384 somministrazioni nei centri vaccinali della Asl nelle ultime 24 ore, di cui 3.919 prime dosi e 2.465 seconde. Gli operatori sono al lavoro per assicurare prime e seconde dosi e, affinchè le procedure si svolgano regolarmente, invitano gli utenti a rispettare le giornate e gli orari delle prenotazioni.