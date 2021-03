Accelerare la campagna vaccinale con le prime dosi, Lopalco è d'accordo: "Strategia di buon senso ma per un periodo breve"

"Una sola dose dei vaccini anti-Covid oggi disponibili ha mostrato un'ottima efficacia nel ridurre il rischio ospedalizzazione e morte nei vaccinati già dopo poche settimane": è quanto ha affermato l'assessore pugliese alla Salute, Pier Luigi Lopalco, intervistato da Adnkronos Salute, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di accelerare con le vaccinazioni, anche in Italia, seguendo l'esempio della Gran Bretagna, dove si stanno utilizzando tutte le dosi possibili per garantire un minimo d'immunità a più cittadini possibili.

La proposta, in discussione da parte del governo, potrebbe consentire di imprimere un ritmo più veloce alla campagna vaccinale, in una situazione di carenza di dosi: "È una strategia - ha aggiunto - di buon senso da applicare per un periodo breve, ad esempio nei prossimi due mesi, che consente di ampliare la platea di vaccinati in un periodo di scarsa disponibilità di vaccino" ha detto Lopalco.