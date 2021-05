Superate 1,8 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate in Puglia. Nel Barese oltre 600mila

Sono 1.804.474 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato secondo il report del Governo nazionale alle ore 17).

Nella giornata di ieri, 14 maggio, sono state più di 11mila le vaccinazioni eseguite dalla Asl Bari il 14 maggio scorso. In dettaglio, sono state somministrate 8.891 prime dosi e 2.288 seconde, comprese le 1.066 inoculazioni eseguite nell’Hub della Fiera del Levante e le 3.536 (2.693 prime, 843 seconde) a cura dei medici di assistenza primaria. I medici di Medicina generale, nello specifico, hanno garantito la vaccinazione a 2.102 soggetti vulnerabili per patologia, 729 fragili (over 80 non deambulanti e disabili) e 420 caregiver e conviventi.

Nella mattinata di oggi, nel centro “Colli” di Bari, gli operatori della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Asl Bari hanno tenuto una nuova seduta vaccinale riservata a soggetti autistici e familiari-caregiver, portando a 236 il totale dei vaccinati in questa fascia d’utenza.

Complessivamente, si sfiorano le 600mila dosi somministrate in tutti i centri del territorio provinciale: 599.147, di cui 425.348 prime dosi e 173.799 seconde. La copertura vaccinale ha raggiunto, almeno con una dose, il 34 per cento della popolazione residente e anche con la seconda il 14 per cento.