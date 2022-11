Cresce l’interesse per Bari e la Puglia, a dimostrarlo gli oltre 100mila visitatori su Bariexperience.com

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Se nell’ultimo decennio i dati sul turismo in Puglia sono vertiginosamente schizzati verso livelli quasi inaspettati, ad aggiungere una ulteriore conferma di quanto sia attrattivo il nostro territorio ci pensa anche una interessante rilevazione di BariExperience.com. BariExperience.com è un progetto digitale di valorizzazione del territorio nato dall’iniziativa di Ivan Giuliani, esperto in marketing e comunicazione, con l’intento di promuovere la Terra di Bari ed offrire a turisti e viaggiatori un punto di riferimento online utile a soddisfare la loro curiosità, con oltre 270 articoli per appassionarli e stimolarli a soggiornare in in Puglia. Un obiettivo, quello di BariExperience.com, che ha ricevuto un grande riscontro da quando il progetto turistico è online, con numeri sempre più in crescita e che lasciano riflettere su quanto sia attrattivo il nostro territorio ma, contestualmente, su quanto lavoro ci sia ancora da fare per mantenerne alta l’attenzione. Se nel 2021 (anno del rilancio del turismo) il sito aveva registrato circa 46mila utenti provenienti da ogni parte del mondo, la chiusura del 2022 promette decisamente meglio. Ad oggi, infatti, il sito ha registrato un’affluenza di oltre 100mila visitatori e circa 4,5 milioni di visualizzazioni sui risultati di ricerca, nonostante l’anno non sia ancora concluso: Roma, Milano, Amsterdam, Berlino, Londra, Praga, Parigi, Madrid, New York, sono solo alcune delle centinaia di città dalle quali visitano il sito. “Riuscire attraverso BariExperience.com ad intercettare la curiosità dei nostri potenziali turisti dimostra quanto sia importante soddisfare in anticipo la loro domanda per traghettare la scelta verso Bari e la Puglia” - ha commentato il fondatore del sito e Consigliere Direttivo di Confcommercio Giovani Bari-Bat “Misurare questo profondo interesse per la Terra di Bari convince sempre di più, sia il sottoscritto che il presidente della ConfGuide Confcommercio Bari-BAT, dott. Pietro Palermo, a perseguire la strada verso lo sviluppo di alcune idee che abbiamo in mente per la promozione del territorio. Sarà importante, però, condividere l’innovazione e fare rete”.