Cresce la copertura vaccinale nel Barese, in più della metà dei Comuni ciclo completo per oltre l'85% degli over 12

Continuano le somministrazioni delle terze dosi nelle Rsa del territorio della Asl Bari, così come quelle dedicate ai pazienti fragili. Intanto, nel Barese la copertura vaccinale continua a crescere, raggiungendo in alcuni Comuni, come Putignano e Noci, punte dell'89% di popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale.

Nel complesso, sono già 24, sui 41 dell’Area Metropolitana di Bari, i Comuni che hanno raggiunto o superato l’85% di residenti che hanno ultimato il ciclo vaccinale con dose unica o doppia. Spiccano la città di Bari, con l’86% di over 12 vaccinati completamente, e ancora Sammichele di Bari (88%), Bitonto, Giovinazzo e Monopoli (87%), e poi Molfetta, Polignano, Rutigliano, Capurso e Bitetto, tutti all’86%.

Sul fronte terze dosi, dopo le strutture residenziali di Noci, Putignano e Casamassima, dove ieri sono state eseguite 228 vaccinazioni a ospiti e operatori, il Dipartimento di Prevenzione Area Sud oggi ha organizzato una seduta dedicata in una residenza per anziani di Conversano. Parallelamente prosegue la campagna anti-Covid rivolta alla popolazione generale, con circa 3.200 dosi somministrate nelle ultime 24 ore, tra cui una quota riservata a pazienti dializzati immunocompromessi, vaccinati nell’Ospedale “Di Venere” e in un Centro dialisi convenzionato di Acquaviva.

