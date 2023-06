Emergenza criminalità in città, il vice Ministro Sisto: "A Bari serve l'intervento dell'Esercito"

"Bari è una città insicura. Non si può circolare senza avere il timore che possa accadere qualche episodio, anche casuale, di criminalità. L'ho detto più volte anche al sindaco, e penso che non si possa liquidare la questione dicendo che c'è un simbolismo criminale". Sono queste le parole, riportate dall'Ansa, del vice ministro della Giustizia Fancesco Paolo Sisto.

Il politico barese ha commentato l'episodio avvenuto ieri nei pressi del carcere di Bari, dove un corteo di scooter contromano ha accompagnato il feretro del 27enne Christian Di Gioia, morto in seguito ad un incidente avvenuto la notte fra il 21 e 22 giugno nel quartiere Japigia. In queste ore, il sindacato dei carabinieri ha denunciato anche le minacce subite da un rappresentante delle Forze dell'Ordine, in seguito ad alcune ricostruzioni sull'incidente apparse sui social network, che però sono state smentite dagli inquirenti e dalle indagini della Polizia Locale.

"C'è anche un'aggravante nel codice penale, quella della scorreria - ha dichiarato Sisto a proposito del corteo funebre di ieri - Cioè criminali che scorrono per le vie della città impadronendosi del territorio. Un'immagine pessima che non fa bene certamente a Bari ma soprattutto, aldilà dell'immagine, preoccupa per la sopravvivenza dei nostri concittadini".

"Ritengo - ha detto il vice ministro - che a Bari servono le maniere forti, anche pensando ad un 'operazione Strade sicure. Ho già avuto modo di affrontare il tema con i ministri Crosetto e Piantendosi, perché Bari credo abbia bisogno di un intervento dell'Esercito. Il gioco dello scansare le responsabilità è finito. Vorrei sentire sul punto anche il sindaco Antonio Decaro perché mi piacerebbe che anche lui fosse d'accordo su questo e fare insieme la richiesta d'intervento dell'Esercito. Non si tratta di antagonismi politici. Di fronte alla sicurezza dei cittadini non c'è appartenenza, ma solo dovere, adempimento e obbligo d'intervenire".