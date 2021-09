Slitta il ritorno in edicola de La Gazzetta del Mezzogiorno: nuove schermaglie tra Ecologica e Ledi

Nuovi ricorsi allungano i tempi per il ritorno in edicola de La Gazzetta del Mezzogiorno, le cui pubblicazioni sono ormai sospese dall'1 agosto scorso. In questi giorni sono stati presentati un reclamo della società Ecologica del gruppo Miccolis (la cui offerta è stata approvata dall'assemblea dei creditori) contro l'ammissione al voto della proposta della concorrente Ledi del gruppo Ladisa, e l'opposizione della stessa Ledi alla omologa della proposta votata e approvata, cioè quella di Ecologica. Lo riporta l'Ansa.

L'1 settembre scorso il Tribunale Fallimentare di Bari, preso atto dell'esito della votazione della assemblea dei creditori di Mediterranea, società proprietaria della testata, ha approvato la proposta concordataria di Ecologica, assegnando 15 giorni per eventuali opposizioni. L'opposizione di Ledi è stata depositata ieri ed è basata, a quanto si apprende, su motivi tecnici di regolarità della procedura. Entro 5 giorni deve essere notificata a Ecologica e poi il Tribunale ha altri 15 giorni per fissare l'udienza.

Nel frattempo, però, il 27 settembre si discuterà il reclamo di Ecologica. La società del gruppo Miccolis il 12 agosto, prima che i creditori votassero e quindi prima che vincesse, aveva impugnato la decisione di mettere al voto entrambe le proposte. Il 6 settembre, poi, questo reclamo è stato notificato a Ledi. Il ricorso di Ecologica, in caso di accoglimento, potrebbe far venir meno la legittimazione di Ledi all'opposizione. Per via d queste nuove schermaglie potrebbe saltare l'udienza di omologa prevista per il prossimo 4 ottobre.