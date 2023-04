Tre cuccioli di cane chiusi in un sacchetto della spazzatura a Bari: due sono morti, uno in salvo

Erano in una busta dell'immondizia assieme a "gusci di uova, cozze, scatole di tonno": tre cuccioli di cane appena nati, di cui due già morti, sono stati rinvenuti in via Colonna a Bari, nel quartiere Carbonara, strada a poca distanza dalla scuola De Marinis.

A darne notizia è il Canile Sanitario di Bari attraverso i social. Il sacchetto era stato chiuso con un nodo. A notare la busta sono stati una ragazza e una famiglia che hanno prestato le prime cure agli esemplari rinvenuti. Quindi, sul luogo del ritrovamento, è giunta anche la Polizia Locale. I volontari sono riusciti, fortunatamente, a salvare il terzo cucciolo, portato in clinica. Gli altri due, invece, sono morti di fame e freddo.

Il contenuto del sacchetto, spiegano i volontari del Canile Sanitario, è "al vaglio degli agenti di polizia locale al fine di recuperare eventuali indizi". Il cucciolo tratto in salvo è stato chiamato Shell (conchiglia) ed è affidato alle cure e coccole di specialisti e operatori.