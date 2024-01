Cucciolo abbandonato e recuperato in via Don Gnocchi: "Trovato tra i rifiuti"

Abbandonato da qualcuno, abbaiava senza sosta mentre si trovava tra i rifiuti, ma fortunatamente è stato tratto in salvo da un passante: in via Don Gnocchi, nel quartiere San Paolo di Bari, è stato recuperato un cucciolo maschio di lagotto. A darne notizia è il Canile Sanitario attraverso un post sui social.

L'associazione informa che il cane, senza microchip, non è al momento adottabile. Sarà possibile formulare un'adozione, solo in zona Bari o stretti dintorni, quando l'esemplare si sarà rimesso pienamente: "Certo che state dando il meglio in questo 2024" fa notare il Canile Sanitario nel post, auspicando che episodi di questo tipo possano non ripetersi ancora.