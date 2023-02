Una 'Cucina mobile' a Bari per aiutare i senza tetto: da luglio distribuiti oltre 8mila pasti ai meno fortunati

Sei mesi di attività e 8.355 pasti distribuiti ai senza tetto: è il bilancio dell'attività compiuta a Bari dalla 'Cucina Mobile', il food truck realizzato da Fondazione Progetto Arca grazie al supporto di JTI Italia, con l'obiettivo di percorrere le vie cittadine per distribuire pasti completi, cucinati e sani alle persone senza dimora che vivono per strada.

La 'Cucina' era stata inaugurata a luglio scorso assieme al sindaco Antonio Decaro e all'assessora cittadina al Welfare, Francesca Bottalico. Il servizio si è svolto per lo più in piazza Moro (a pochi passi dalla Stazione Centrale) ma, quando vi sono state necessità, ha raggiunto altre zone. Il numero delle persone assistite e dei pasti distribuiti è cresciuto sempre di più, passando dai 1.000 di agosto ai 2.800 di novembre.

Nei mesi estivi, la “Cucina Mobile” è stata attiva per tre giorni alla settimana, distribuendo primi piatti, acqua, frutta e gelati; con l’arrivo dei mesi autunnali e poi invernali, invece, sono aumentati sia i giorni di distribuzione - fino a coprire l’intera settimana - sia la tipologia dei pasti, con l’aggiunta in particolare delle cene calde.

“La Cucina Mobile è diventata nel tempo un servizio strutturale del nostro aiuto alle persone più fragili: mettendo letteralmente le ruote alla cucina, abbiamo la possibilità di essere vicini a chi ha davvero bisogno” commenta Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. “Per essere presenti in strada ogni giorno serve un grande lavoro di squadra: il mio grazie va dunque a tutti i volontari e gli operatori per il loro prezioso impegno, e a JTI Italia per supportarci in modo così collaborativo e continuativo anche in questo nuovo anno, sempre sul fronte dell’aiuto concreto e del supporto alimentare a chi ha meno”.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2022: risultati importanti che per noi di JTI Italia non sono un punto di arrivo, ma di partenza per continuare e rafforzare il nostro impegno nei territori in cui operiamo - ha infatti concluso Didier Ellena, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia – La sostenibilità sociale rappresenta uno dei pilastri su cui fondiamo ogni nostra attività e per questo siamo fieri di collaborare con Fondazione Progetto Arca per fare la nostra parte nella lotta all’emergenza alimentare, attraverso progetti concreti che, come nell’anno che si è appena concluso, riescano davvero a fare la differenza”.