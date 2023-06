A Bari 'Cultura in salute', percorsi tra benessere e conoscenza: fitness e visite guidate in città

E' stato presentato a Bari, nella sede del Comune, il progetto 'Cultura in salute', iniziativa di promozione culturale, sport, salute e intergenerazionalità attraverso percorsi culturali e attività motorie promossa e organizzata da Anteas Bari e Anolf Bari

'Cultura in salute' è patrocinato dal Comune di Bari con il sostegno di Cisl, Fnp Cisl Pensionati Bari, Uisp Puglia e di numerosi enti pubblici e associazioni sportive e civili. Il progetto prevede inizialmente quattro appuntamenti tra giugno e ottobre con visite guidate nei siti di interesse storico-culturali della città di Bari a cui seguiranno momenti di ginnastica dolce accompagnata dall’esibizione di un giovane violinista.

Primo appuntamento venerdì 9 giugno alle 9.30 con la visita guidata al Colonnato della ex Provincia di Bari a cura degli studenti dell’Istituto tecnico economico 'Vittorio Lenoci' di Bari che frequentano l’indirizzo turistico, a cui seguirà in uno spazio dedicato la ginnastica dolce, con il coinvolgimento di giovani e anziani.

“Credo che la città di Bari sia cresciuta anche grazie all’impegno costante di persone e associazioni cittadine che con le loro idee e i loro progetti contribuiscono a rendere migliore la vita quotidiana di tutti noi – ha detto il presidente del Consiglio comunale, Michelangelo Cavone –. Questo progetto ideato da Anteas e Anolf coniuga sport e cultura sottolineando come questi due settori vadano nella stessa direzione puntando al raggiungimento degli obiettivi di benessere, inclusione sociale e, in questo caso, scambio intergenerazionale. Spero che l’anno prossimo “Cultura in salute” venga replicato coinvolgendo tutti i Municipi nell’ottica di valorizzare e coinvolgere tutti i territori cittadini".

“La pratica sportiva è importante per tutte le fasce d’età – ha sottolineato l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli –: per i bambini e i ragazzi è necessaria per allontanare il rischio di obesità e sovrappeso, per gli anziani è un'attività fortemente consigliata per contrastare la sedentarietà, uno stile di vita che tra l’altro riguarda tutte le generazioni perché nelle società moderne c’è un approccio maggiormente sedentario al lavoro. Tutto ciò che è attività motoria, come la ginnastica dolce nel caso di questo progetto, è quindi utile a invertire questa tendenza, contribuendo anche alla riduzione delle spese mediche. Le istituzioni sono chiamate a intervenire sostenendo progetti come quello che presentiamo oggi e anche provando a rendere gli spazi pubblici luoghi in cui poter praticare sport all’aperto come sta accadendo a Bari nel corso di questi anni".