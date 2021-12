Cappellini e sacchi nanna fatti a maglia, il dono per i piccoli nati prematuri: "Un abbraccio che avvolge bimbi e genitori"

Cappellini e scarpette, sacchi nanna, e ancora piccoli scialli per avvolgere i neonati o doudou che faranno loro 'compagnia' nell'incubatrice: tutti fatti a maglia, lavorati con dedizione e amore per essere donati ai bimbi nati prematuri ricoverati nelle Terapie intensive neonatali.

I piccoli regali speciali realizzati dalle volontarie pugliesi dell'associazione 'Cuore di maglia' (nata a Torino e presente su tutto il territorio nazionale) nei giorni di Natale sono arrivati anche nel reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari.

"La nostra associazione - spiega la referente del gruppo pugliese, Isa Laveneziana - nasce proprio rivolgendosi ai genitori e ai bambini ricoverati nelle Terapie intensive neonatali: i capi realizzati vengono donati e restano a ciascun bambino. Utilizziamo pura lana merinos extrafine o puro cotone, cambiando i temi in base alla stagionalità: ad esempio, in questo caso abbiamo scelto temi natalizi". Ma non si è trattato dei primi doni consegnati al Policlinico di Bari: il gruppo, nato lo scorso anno e attualmente composto da 24 volontarie, aveva già realizzato le prime creazioni per l'ospedale in occasione dell'ultima Festa della mamma, e ancora in occasione della Giornata mondiale della prematurità.

Oltre che al Policlinico, i caldi doni natalizi per i piccoli nati prematuri sono arrivati anche al Perrino di Brindisi, a Taranto, all'ospedale 'Panico' di Tricase: "Abbiamo volontarie nel Barese, nel Brindisino, in provincia di Lecce", spiega Laveneziana. Chi volesse saperne di più o unirsi alle attività delle volontarie, può consultare il gruppo Facebook 'Associazione Cuore di maglia Ostuni'.

"Per noi volontarie - racconta Laveneziana - chiudere quel pacco da consegnare è ogni volta un'emozione bellissima. E' un gesto di grande dolcezza che sa di futuro, perché quando realizzi e doni questi capi speri di aiutare un bimbo molto piccolo a farcela. Ed è una coccola anche per i genitori: quei colori, quel piccolo dono inaspettato sono un abbraccio anche per loro".