Dai locali della pineta di San Francesco a quelli in piazzetta Eleonora: prorogato il bando del Comune per l'affidamento

Eì stato prorogato dall’11 al 22 dicembre prossimo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e delle proposte progettuali relative alla nuova procedura per l’affidamento di beni in disuso o in stato di abbandono, appartenenti al patrimonio dell’amministrazione comunale.

Estesi, quindi i termini per partecipare al bando pubblicato sul sito web del Comune di Bari il 7 novembre, in esecuzione del Regolamento sui beni comuni approvato dal Consiglio comunale nel 2015. Inoltre, con la stessa determina del 23 novembre, è stato stabilito alle ore 12 del 4 dicembre il termine per la presentazione delle richieste di sopralluogo presso gli stessi immobili, obbligatorie per partecipare al bando. Tra i beni nel bando vi sono anche i locali di piazzetta Eleonora a San Pio, dell'ex scuola media 'Aldo Moro' (Santo Spirito) di alcuni stabili di via Glomerelli al San Paolo, di via Orabona (San Pasquale). Nell'elenco anche l'ex laboratorio della pineta di San Francesco, locali in via Archimede (Japigia) e in via del Municipio a Ceglie.

“Abbiamo scelto di prorogare i termini di questo avviso per rispondere al grande interesse che stiamo riscontrando da parte di molte realtà che stanno presentando progetti per rigenerare questi beni di proprietà comunale - commenta l'assessore cittadino al Patrimonio, Vito Lacoppola -. Dopo aver individuato nei giorni scorsi i soggetti aggiudicatari per il compendio del “Pluriuso Catino”, diamo quindi ulteriore forza a questa procedura ad evidenza pubblica che riguarda altri dodici immobili, situati in gran parte in aree periferiche della città, e che permetterà di farli tornare a vivere e di restituirli alla cittadinanza, rendendoli importanti presidi di socialità, in attesa del prossimo bando che riguarderà i beni confiscati alle mafie, acquisiti ultimamente al patrimonio comunale”.