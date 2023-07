Dal Panama una foto-cartolina che richiama le proprie radici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E' un foto che sta facendo il giro del mondo, partita da Panama, i saluti verso le proprie radici, in mano la tazza con il brand molfettese più famoso al mondo: I Love Molfetta. Sono i saluti di un'emigrante molfettese, Mary de Gennaro, qualche settimana fa era in vacanza in Puglia, nella sua città natia Molfetta, dove ha salutato parenti e amici, trascorrendo in felicità le "sue vacanze", percorrendo le strade della sua infanzia, nella centro storico, sul porto sotto le maestose torri del Duomo di Molfetta, il tempo trascorre velocemente, fin troppo veloce! Oggi in un mondo così globalizzato è sempre più difficile riuscire a mantenere un senso di identità e di comunità ed è ancora più complesso trasmetterlo alle nuove generazioni che vivono questo momento di forte globalizzazione. Mantenere un legame con le proprie origini e identificarsi in un gruppo o comunità è molto importante. Un merito va all'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo grazie al logo I Love Molfetta, da sempre verso la "costruzione di ponti" verso le numerose comunità di emigrati, solo Molfetta ha oltre 60mila emigrati, è straordinario ottenere un feedback nel vedere il logo ILM condiviso nel mondo. L' associazione Oll Muvi, è iscritta all'albo dei Pugliesi nel mondo della Regione Puglia, attraverso le diverse mission promuove il territorio pugliese, innescando curiosità e sempre nuove connessioni. Non solo la promozione di qualità delle radici "Made in Puglia", ma "non dimenticano il dialetto" , conoscere e comprendere la lingua dei propri nonni, è davvero importante. Il dialetto è la lingua ufficiale del proprio paese natio, diversi video inseriti sul canale YouTube ilovemolfetta. Ci sono anche molti video sulla cucina pugliese, davvero un forte veicolo di aggregazione, dove è importante riscoprire i piatti tipici della propria tradizione nei vari periodi dell'anno. Sono in continuo fermento, sono in tanti, da tutto il mondo che supportano il brand I Love Molfetta, nato per aggregare tutti gli emigrati molfettesi nei cinque continenti, tanti i messaggi che attraverso i social network si possono leggere, numerose le email che ricevono all' indirizzo di posta elettronica: info@ilovemolfetta.it Questo è un esempio dei tanti emigrati italiani all'estero, sappiamo molto bene che il loro "cuore" è sempre legato alle radici. Stay tuned #pugliesinelmondo #weareinmolfetta #ilovemolfetta #associazioneollmuvi #emigrantimolfettesi #puglia #tiportoinpuglia #BrilliantPuglia #takeyoutopuglia