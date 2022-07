Fondazione Di Vagno, Daniela Mazzucca è la nuova presidente

Daniela Mazzucca è la nuova presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno". L'ex sindaca di Bari è stata eletta all'unanimità dal nuovo consiglio d'amministrazione dell'istituzione politico culturale intitolata al primo deputato del Parlamento Nazionale vittima, nel 1921, della violenza fascista. Daniela Mazzucca, che succede a Gianvito Mastroleo, divenuto adesso presidente onorario, è stata la prima (e finora unica) sindaca della Città di Bari, ricoprendo l'incarico di prima cittadina del capoluogo pugliese dal 1992 al 1993.

"È un futuro che vorrei condiviso – ha affermato Mazzucca sul post facebook della Fondazione che annuncia la sua nomina - Per impostazione personale mi piace lavorare con gli altri e credo nel metodo dell’ascolto. In questi anni, come Fondazione, abbiamo fatto moltissima strada: siamo usciti dal territorio regionale per ricoprire un ruolo nazionale grazie a manifestazioni di altissimo livello come convegni, seminari organizzati con l’Università ed il nostro festival culturale. Tanti sono i progetti futuri, uno per tutti la creazione di un Lector Teatro in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese".