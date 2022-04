I bolidi del Gran Premio di Bari all'Expolevante: giro in auto d'epoca per De Laurentiis e Decaro

Un giro a bordo di uno dei 'bolidi d'epoca' del Gran Premio di Bari, in attesa della grande festa per la promozione che partirà questo pomeriggio al San Nicola, in occasione di Bari-Palermo, ultima gara di campionato. Il presidente della Ssc Bari, Luigi De Laurentiis, è stato ospite questa mattina all'Expolevante, in Fiera, dove si è tenuta la la sfilata di auto d'epoca organizzata da Old Cars Club, in occasione della settima Rievocazione storica del Gran Premio di Bari.

Il presidente biancorosso ha così colto l'occasione di salire a bordo di una delle vetture, per un breve percorso insieme al sindaco, Antonio Decaro.

Questa sera il Gran Premio di Bari proseguirà con la sfilata notturna in centro, mentre per domani è prevista la gara finale (il programma). Le auto d'epoca sfileranno anche questo pomeriggio nello stadio San Nicola.

(foto Emilio Badolati)