Lavori per il ripristino dell'asfalto in via Andrea da Bari, Decaro: "Basta con questi interventi fatti male, il Comune diffiderà i responsabili"

"Sono in via Andrea da Bari, angolo via Dante, c'è un ripristino che è stato fatto dall'Enel per il quale ho chiesto agli uffici comunali di fare una diffida". Inizia con queste parole la video diretta del sindaco di Bari, Antonio Decaro, pubblicata sulla sua pagina facebook, in cui il primo cittadino si scaglia contro le aziende che lavorano sui servizi della città di Bari perché "non ripristinano bene" il manto stradale su cui intervengono.

"Un mese fa - rivela il primo cittadino - ho convocato le 11 aziende che stanno lavorando sui servizi della città di Bari e le ho rimproverate perché per questi interventi si affidano alle aziende esterne, agiscono con i sub appalti, e non ripristinano bene".

"Avevo promesso loro - continua Decaro nella sua invettiva - che al prossimo ripristino fatto male avrei fatto una diretta per spiegare ai cittadini come lavorano queste aziende nazionali".