Nell'ex caserma Rossani la nuova sede dell'Accademia delle Belle Arti di Bari, Decaro: "Entro il 2023 gare e lavori"

Una storia lunga cinquant'anni alle spalle e una nuova sede nel futuro: quella che sorgerà nell'ex caserma Rossani e che diventerà la nuova 'casa' dell'Accademia delle Belle Arti di Bari. Questa mattina, in occasione dell'evento organizzato al teatro Piccinni per festeggiare il cinquantenario della nascita dell'istituzione formativa, è stato presentato il progetto della nuova sede, finanziato per 20 milioni dalla Città Metropolitana di Bari "con la condivisione - come ha sottolieneato il sindaco Decaro - di tutti i sindaci del territorio, perché l'Accademia delle belle arti è un patrimonio di tutti e soprattutto è un'opportunità per i nostri ragazzi".

"L’intervento a cui stiamo lavorando - ha spiegato il primo cittadino barese nel corso del suo intervento - prevede realizzazione della nuova sede dell’Accademia delle Belle Arti di Bari all’interno di altri tre dei principali edifici presenti nell’area della ex caserma Rossani. Le scelte progettuali per la collocazione delle diverse funzioni e i criteri generali per le operazioni di restauro degli edifici esistenti sono state condivise con la Soprintendenza e, in fase di elaborazione, si è tenuto conto delle esigenze funzionali e quantitative dell’Accademia per garantire la massima funzionalità tarata sulle specificità delle vostre attività. Entro l’anno contiamo di appaltare la gara così da procedere nel 2023 con l’avvio dei lavori".

Nel suo discorso Decaro ha ringraziato l'Accademia per il lavoro svolto negli anni, evidenziando come sia diventata una realtà d'eccellenza. "Da osservatore esterno, nonché grandissimo estimatore di questa realtà formativa d’eccellenza, oggi non posso che rendervi l’omaggio della città intera e dell’area metropolitana di Bari per quello che avete fatto ma anche e soprattutto per quello che avete rappresentato per questo territorio". "Certamente - ha proseguito Decaro - non avete avuto vita facile: in questi cinquant’anni avete dovuto lavorare per conquistarvi il prestigio e l’importanza che oggi celebriamo e avete lottato contro pregiudizi e luoghi comuni che, per troppo tempo, hanno relegato questa nostra realtà ad una scuola di formazione minore, o comunque meno prestigiosa di altre. Invece, oggi non solo la legge ha sancito la caratterizzazione universitaria dell’Accademia ma anche l’intelligente e appassionata guida, come ricordava ieri il presidente Ennio Triggiani dalle colonne della Gazzetta, di una squadra che punta a vincere ha dato una decisiva svolta in questa direzione. Di questo la città vi ringrazia e vi rende merito. Grazie al Presidente Triggiani, al direttore Chielli e alla struttura amministrativa ma anche al duro lavoro e alla passione di tanti docenti e allievi che hanno vissuto e animato l’Accademia di Belle arti di Bari, oggi questa è a tutti gli effetti una realtà formativa di eccellenza, barese, pugliese e del sud Italia".