'Caro bollette', Decaro: "Senza aiuto del Governo, Comuni costretti a tagli dei servizi pubblici"

"È necessario uno stanziamento straordinario di almeno ulteriori 350 milioni di euro per compensare l'impennata delle nostre spese energetiche, altrimenti i sindaci saranno costretti a tagli dolorosi dei servizi pubblici a tutto danno dei cittadini, in vista di un autunno che già si prospetta molto difficile e preoccupante". Con queste parole, riportate dall'Ansa, il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, e il presidente dell'Upi, Michele De Pascale, sono tornati a premere per un intervento urgente che fermi il rincaro dei prezzi dell'energia.

"Famiglie e imprese stanno già soffrendo le conseguenze del continuo aumento dei costi dell'energia - hanno affermato in una dichiarazione congiunta Decaro e De Pascale - e sappiamo che il governo sta mettendo a punto provvedimenti urgenti. È indispensabile che fra questi sia compresa una misura di sostegno per i Comuni e le Province, in assenza della quale i bilanci degli enti locali sono destinati a saltare".

Secondo alcune fonti di Governo, l'intervento dell'Esecutivo contro il 'caro energia' non sarà compreso nel decreto legge 'aiuti bis', ora all'esame delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, ma in un altro provvedimento, distinto ed autonomo.