Abuso d'ufficio, Decaro chiede chiarezza per i sindaci: "Bisogna limitare il perimetro di applicazione del reato"

"Noi sindaci non abbiamo mai chiesto di eliminare il reato di abuso d'ufficio, ma solo che sia individuato un perimetro preciso perché non si può essere indagati per qualunque cosa accada in un Comune come se esistesse il reato di ruolo". Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ieri durante l'evento "Sfide, un Sud che guarda l'Europa" che si sta svolgendo nel capoluogo pugliese.

Il primo cittadino, nelle vesti anche di presidente Anci, è tornato a chiedere una revisione del reato di abuso d'ufficio per la parte che può lambire i limiti d'azione riconosciuti ai sindaci. "Abbiamo posto il problema della responsabilità dei sindaci - specifica Decaro nelle parole raccolte dall'Ansa - non solo di quelle relative all'abuso di ufficio che crea un danno reputazionale visto che quasi mai un procedimento finisce in condanna e che oltre il 60% dei sindaci indagati non viene rinviato a giudizio. Se poi fai parte di quella piccola percentuale di sindaci condannati, ti sospendono per 18 mesi perché il garantismo per i sindaci non vale".

Decaro ha precisato la sua posizione, chiarendo che non si profilano all'orizzonte contrasti con la segretaria Pd Elly Schlein: la giovane leader dem si è detta contraria all'abolizione del reato di abuso d'ufficio, il sindaco di Bari segue la stessa linea. "Una parte del mio partito ritiene che non vada eliminato completamente - spiega Decaro - Noi non abbiamo mai chiesto immunità o impunità, vogliamo essere giudicati. Anzi, per i sindaci le pene dovrebbero essere raddoppiate perché un sindaco sta lì dopo aver ricevuto un mandato da parte dei suoi cittadini".