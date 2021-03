L'allarme del sindaco Decaro sui contagi Covid a Bari: "Paura come non mai. Fate attenzione"

Il primo cittadino su Facebook: "Non pensate mai 'ma si tanto stiamo con la mascherina' perché questo non basta a proteggerci e in questi giorni sono ricoverati uomini e donne della mia età, che qualche settimana fa ho incontrato per lavoro e che oggi non respirano da soli"

"La situazione dei contagi e quella degli ospedali è tornata a essere molto seria nella nostra città" e "vi chiedo solo di fare attenzione, ognuno per quello che può nel suo quotidiano. Facciamo attenzione ai nostri ragazzi perché purtroppo i dati dei contagi questa volta riguardano persone sempre più giovani": è l'allarme lanciato attraverso un post su facebook dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, sulla situazione Covid in città, in costante peggioramento.

"Complice forse un po’ di mal di gola (state tranquilli è solo un malanno di stagione) - scrice - e un po’ di tristezza per le notizie che mi arrivano da alcuni amici che in questo momento stanno combattendo questo maledetto virus, staserà non farò la diretta che avevo previsto".

"Credo" che la situazione "la conosciate tutti abbastanza - rimarca - e ne siate consapevoli. Quindi non vi farò nessun 'pippone' né vi dirò ancora una volta che andrà tutto bene perché anche io sono stanco come lo siete voi di questa situazione e non so se andrà tutto bene. Non pensate mai 'ma si tanto stiamo con la mascherina' perché questo non basta a proteggerci e in questi giorni sono ricoverati uomini e donne della mia età, che qualche settimana fa ho incontrato per lavoro e che oggi non respirano da soli. Non vi nascondo che oggi ho paura come forse non ne ho mai avuta.



"Ora - aggiunge - scatenatevi pure con gli insulti. Arrabbiatevi, sfogatevi contro i politici, contro il governo, contro i vaccini che non arrivano, contro chi non rispetta le regole, contro il destino e anche contro il Sindaco. Scatenatevi, non importa. Mi importa solo che abbiate letto queste parole e che magari domani prima di fare una leggerezza vi ricordiate di quello che ho scritto e magari ci pensiate e cambiate idea"conclude il sindaco.